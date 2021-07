Hace unos días atrás, Valve compartió un comunicado oficial en el que anunciaba que peligraba la organización de la etapa principal del evento The International 10, el Mundial de Dota 2, debido a una decisión del gobierno de Suecia.

Básicamente, se explicaba que la Federación Sueca de Deportes decidió votar negativamente para incluir este evento dentro de las actividades de la federación. Por este motivo, la empresa desarrolladora temía que no todos los pro players puedan acceder a una visa.

“La ausencia de este reconocimiento oficial también significa que los agentes fronterizos tomarían decisiones sobre la entrada para aquellos que viajen al evento desde países fuera de la Unión Europea que normalmente no necesitan una visa para ingresar a Suecia”, explica Valve.

The Esports Observer reportó esta semana que dentro de los planes de la compañía estaba llevar todo el torneo a Bucarest, Rumanía. No obstante, ya no se llevaría a cabo en agosto, como estaba planeado oficialmente, sino que sería en octubre de este año.

“Estamos agradecidos por la asociación que hemos formado con Rumanía y la ciudad de Bucarest, y estamos ansiosos por reunirnos con la comunidad global de Dota 2, tanto en persona como virtualmente, para celebrar a los jugadores de élite y al increíble fandom en The International. Prepárense. Por fin, comienza la batalla”, añadió Valve.

Dota 2: OG vs. Vikin.gg por la clasificatoria a The International 10

Europa y China son las dos últimas regiones que definen a sus participantes en The International 10, el Mundial de Dota 2. Recordemos que este evento se tuvo que postergar por la pandemia. Este importante torneo entregará más de 40 millones de dólares entre los diferentes participantes, premio que fue incrementando con la compra del pase de batalla que se lanzó durante el pasado año.

Sudamérica cerró las clasificatorias luego de la victoria de SG e-sports frente a Team Unknown. De esta forma, hay dos equipos peruanos y un brasilero que nos representarán en el Mundial

Las dos regiones competitivas que definirán a sus últimos participantes serán China y Europa. Por supuesto, toda la atención recae en OG, el vigente campeón del Mundial que no ha tenido un buen año competitivo y se juga todo en los playoffs que inician mañana

Equipos del clasificatorio europeo

Team Nigma

Team Liquid

Tundra Esports

OG

Vikin.gg

Brame

Spider Pigzs

Hellbear Smashers

Ghost Frogs

Team Bald Reborn

Into the Breach

No Bounty Hunter

Chicken Fighters

Hippomaniacs

OG, luego de los cambios de plantilla, será integrado por los siguientes jugadores: ‘SumaiL’, ‘Topson’, ‘Ceb’, ‘Saksa’ y ‘N0tail’. Se enfrentarán a Vikin.gg en la parte alta de las llaves de los playoffs.

En caso de perder tendrá que enfrentar al ganador del encuentro entre Chicken Fighters y No Bounty Hunters. Podrás seguir el evento a través del canal oficial de Twitch de BeyondTheSummit.

