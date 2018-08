Dota 2: The International 2018 EN VIVO, dónde seguir los partidos del Mundial

Ya puedes ver a los mejores equipos de Dota 2 del mundo competir en The International 2018. El Mundial del MOBA se podrá ver a través del mismo videojuego de Valve que se puede descargar en Steam.

Hoy se inauguró la competición más importante de Dota 2. En total se repartirán 24 millones de dólares, de los cuales el equipo ganador se llevará 10,740,250 millones de dólares, 44% del total.

Valve anunció hace unos meses que no habrá transmisión oficial, pero que dará los permisos a cualquier usuario si no comparte publicidad durante el directo. Acá te compartimos algunos enlaces para que disfrutes de The International 2018.