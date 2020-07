OGA Dota PIT Season 2: Americas llegó a su final. Thunder Predator perdió 3-1 ante Quincy Crew en el competitivo de Dota 2 que arrancó el pasado 16 de julio. Beastcoast e Infamous también participaron del evento, pero se quedaron en los primeros duelos de los playoffs. Thunder Predator se fue dejándolo todo en la partida.

A diferencia de otros torneos, los ocho equipos invitados al evento de Dota 2 organizado por One Game Agency no tendrán una fase grupal. Las competencias empiezan de arranque con los playoffs de doble eliminación, con partidas de ‘mejor de tres’.

Thunder Predator clasificó a la final tras derrotar a Bussines Associates en las semifinales del Upper Bracket por 2-1. Quincy Crew, por su parte, derrotó al mismo equipo en el Lower Bracket por 2-0. Para la gran final, Quincy Crew y Thunder Predator empataron 1-1 en la primera hora del duelo. Después, el equipo estadounidense remontó hasta los 3-1, llevándose el máximo premio.

Resultados de los playoffs

La gran final de OGA Dota PIT Season 2: Americas se celebró ayer por la tarde y tuvo un formato de “mejor de cinco”. Además, el campeón se llevará 10 mil dólares. Las partidas fueron emitidas por el canal oficial OGADOTAPIT en Twitch.

MIRA LAS PARTIDAS EN TWITCH

DOTA 2 | The International se posterga

Todas las competiciones presenciales de Dota 2 se tuvieron que cancelar debido al brote de COVID-19. LA primera competición internacional que se vio afectada fue la ESL One Los Ángeles.

La empresa organizadora tomó la decisión de fragmentar el competitivo en diferentes regiones para llevar a cabo una versión online. No obstante, The International 11, el Mundial, no corre la misma suerte.

Los mejores equipos del mundo no pueden viajar al destino que Valve elija debido a que los vuelos internacionales siguen restringidos. A su vez, Valve prioriza la salud de los hinchas, los pro-players y su personal antes que nada.

A través de VK se filtró un email de la Federación Bielorrusa de eSports en donde se había postulado para ser sede de TI11, específicamente en Minsk. A su vez, se filtró la respuesta de Valve en donde se afirma que hay una nueva fecha para el Mundial.