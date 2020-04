Dota 2: Thunder Predator quedó tercero en BTS Pro Series: Americas

¡Unos bravos! Los peruanos de Thunder Predator quedaron en terceros en BTS Pro Series: Americas, una Major de Dota 2 que congregó a ocho equipos.

A pesar de haber clasificado en los últimos cupos de la fase grupal, Thunder Predator la rompió en el Lower Bracket hasta las semifinales.

Evil Geniuses, el actual campeón del certamen online organizado por Beyond the Summit, puso fin a las pretenciones del equipo peruano con un marcador de 2-1.

La tabla de playoffs del certamen (Liquipedia)

Thunder Predator se llevó a casa US$6500 y ya se está preparando para su siguiente actuación en el Realms Collide, un torneo Minor que empezará mañana y acogerá a ocho equipos de Sudamérica.

Beastcoast no tuvo una buena campaña en el competitivo de Dota 2. No clasificó tras la fase grupal con seis derrotas y una sola victoria.

DOTA 2 | Rankeado

Los diferentes gobiernos del mundo han tenido que instaurar cuarentena por el brote de coronavirus. Ante esta situación, los números de las diferentes plataformas online de entretenimiento se han incrementado considerablemente.

En el caso de Steam, ya conocemos el top 10 de títulos con mayores jugadores activos.

Entre los juegos ‘trending’ de Steam vemos a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Homeworld: Deserts of Kharak, Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy, Niffelheim y Bloodstained: Ritual of the Night.