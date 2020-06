Los mejores equipos de Perú de Dota 2 se juegan todo en los playoffs de la BTS Pro Series Season 2. Thunder Predator quedó en la llave de perdedores luego de que 4 Zoomers venciera por dos partidos a cero a Business Associates.

Hoy 25 de junio tendremos una larga jornada. Business Associates se enfrentará a Quincy Crew a las 2 de la tarde en una serie de 3 partidos. Esta es la llave de ganadores así que el perdedor tendrá una oportunidad más de seguir en carrera.

Seguidamente, tendremos el encuentro entre Thunder Predator vs. Midas Club a las 5 de la tarde en la ronda de perdedores. Aquí solo vale ganar para seguir en el torneo. Recordemos que estos dos equipos ya se han enfrentado en la primera fecha de la fase de grupos y quedaron empate con un partido ganado cada uno.

Finalmente, la jornada se cerrará con el encuentro entre CR4ZY vs. Beastcoast. Hector y compañía no están en su mejor y las estadísticas no juegan a favor. El 16 de junio ya se enfrentaron y el equipo peruano perdió los dos partidos.