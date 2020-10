¿No desea competir con League of Legends? Valve habría declinado una oferta para organizar The International 10, el evento más importante de Dota 2 en Shangai, China, pese a que en esa ciudad se lleva a cabo el Mundial de LoL bajo estrictos controles sanitarios.

Según informa The Esports Observer, la empresa desarrolladora de Dota 2 simplemente no desea organizar su Mundial allí. Zhou “Haitao” Lingxiang, cofundador de Imba TV, estuvo de acuerdo con Kyle Freedman en la crítica que este último le hizo a Valve de su incapacidad de organizar el Circuito Profesional de Dota 2 y reveló el siguiente detalle de TI10.

Perfect World, el distribuidor de Dota 2 y CS: GO en China había puesto en la negociación con Valve la opción de organizar The International 10 en Shangai. Luego, por supuesto, de una negociación con el gobierno de la ciudad para que el tema del coronavirus esté bajo control.

“De abril a mayo, el director ejecutivo de Perfect World, Hong Xiao, se acercó a Valve y le preguntó si estaba dispuesto a trasladar The International 2020 a Shanghai, y el gobierno de Shanghai expresó su total apoyo al evento. Sin embargo, Valve rechazó esta propuesta”, escribió Lingxiang en su portal de Weibo.

Pan “RURU” Jie, el fundador y CEO de LGD Gaming, confirmó esta información en las redes sociales de Lingxiang. Agregó que el gobierno local brindaría el mismo apoyo que ya le está dando a Worlds 2020, el Mundial de League of Legends.

"El gobierno de Shanghai ha estado brindando apoyo para impulsar el evento anual League of Legends en la ciudad desde agosto mediante el despliegue de una campaña publicitaria en muchas estaciones de metro de Shanghai, centros comerciales, calles de complejos universitarios e incluso varios sellos terrestres relacionados con Worlds en Nanjing Road, uno de las famosas carreteras comerciales de China (similar a Oxford Road de Londres).

Fuentes cercanas al gobierno de Shanghai dijeron a The Esports Observer que parte de ese apoyo gubernamental se ha proporcionado de forma gratuita." reporta The Esports Observer sobre el caso.

Por lo pronto, no se conoce el motivo por el cual Valve ha declinado esta oferta. Todo parece indicar que The International 10 se postergará al 2021, pero la empresa tiene otro problema en mente: debe reanudar el Circuito Profesional.

El problema con esto es que Valve no organiza sus torneos internacionales ni cuenta con una sola liga organizada por ellos. Todo es tercerizado, así que no han llegado a una solución para que los equipos puedan sumar puntos para la clasificación de The International.