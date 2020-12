Valve todavía no ha encontrado una solución para el circuito profesional de Dota 2, pero esto no ha frenado el desarrollo de contenido para sus juegos. Hace solo unos días, la empresa compartió una nueva operación en su shooter CS: GO.

Pues ahora es el turno de darle la bienvenida a ‘Hoodwink’, en nuevo personaje jugable de Dota 2, el MOBA estrella de Steam. Este llega en el parche 7,28 del juego de forma gratuita.

Se trata de un personaje con diseño de hurón que cuenta con una ballesta para eliminar a sus enemigos. Su primera habilidad es lanzar una bellota que daña y rebota entre las unidades enemigas.

Su segunda ‘skill’ le permite aturdir a los enemigos que estén cerca de un árbol gracias a la trampa de red. La tercera habilidad aumenta las estadísticas de velocidad del campeón, lo que lo convierte en uno de los mejores para evadir habilidades.

Finalmente, su definitiva es un rayo de daño masivo que sale de su ballesta.

“Siempre a mano cuando surgen problemas, Hoodwink vive para enfrentarse a las amenazas que inundan el bosque encantado que ha adoptado como su hogar. Con una enorme ballesta mientras aún puede correr por el bosque con la mayor facilidad, es casi imposible vigilar a Hoodwink en la batalla”, detalla Valve en su web oficial.