Muchas novedades llegarán pronto a Dota 2. En ellas se encuentra un modo de juego completamente diferente a lo que los jugadores están acostumbrados, al parecer la moda de los Battle Royale llegará al MOBA con The Underhollow.

Se trata de una competencia de tres jugadores contra otros tres que buscarán conseguir el "queso" de Roshan, la criatura más poderosa del mapa del MOBA. Pero no será nada sencillo, ya que tendrán que hacerse un camino en un laberinto lleno de enemigos.

El escenario, a su vez, se derrumbará y te llevarán hasta el centro. Aquí se encontrarán los jugadores de ambos equipos y tendrán que eliminarse entre ellos. Al mismo modo que un Battle Royale, solo uno equipo será el ganador.

Aún no hay fecha de lanzamiento para The Underhollow. Para probar esta modalidad de juego deberás comprar el International Battle Pass 2018, la versión más económica cuesta 9.99 dólares. No se sabe si Valve colocará este modo de juego en versión gratuita.