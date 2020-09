Los equipos profesionales de Dota 2 están en forma para afrontar el Circuito Profesional de cara al Mundial The International. No obstante, Valve le puso pausa a todos los grandes eventos que entregan puntos DPC debido al brote del coronavirus.

“Dado que los eventos de primavera de DPC ya no podían funcionar, comenzamos a comunicarnos con los organizadores para ver qué querían hacer en el futuro. Algunos de esos organizadores compartieron sus deseos de realizar eventos de terceros para cubrir el período desde marzo hasta el final del verano.” escribe Valve en su blog oficial.

Recordemos que varias empresas comenzaron a llevar a cabo sus propios eventos con segregación regional para evitar lo contagios.

“Si bien ya habíamos asumido que tener una multitud para los eventos de DPC no estaba en las cartas, queríamos al menos tener confianza en poder reunir a todos los equipos para la competencia entre regiones. Sentimos que era un componente muy importante de cómo asignamos los puntos DPC para The International. Tampoco estábamos seguros de cuándo ocurriría The International en sí, y dado el importante tiempo de espera necesario, la mayor propagación del virus hizo que fuera más difícil modelar un marco de tiempo con confianza.”, añade Valve.

Pese a todos estos problemas, la empresa se disculpó con la comunidad por no proceder de inmediato con DPC como inicialmente estaba planeado. No obstante, anunciaron que preparan hasta cuatro eventos y ligas de terceros. Tres de ellos serán en China.

¿Puedo hacer streaming de los torneos de Dota 2?

Valve también se pronunció al respecto. Es un problema económico a corto plazo que los gamers realicen transmisiones de los torneos de Dota 2 con sus propia narración de los partidos.

Pese a esto, ellos le dan gran valor a la distribución de contenidos para toda la comunidad. Por este motivo han tomado la siguiente decisión.

“A partir del 15 de septiembre, la licencia de Dota se actualizará para reflejar lo siguiente: Los organizadores que ejecuten los torneos de Dota 2 deberán proporcionar a los streamers de la comunidad un conjunto de requisitos no monetarios razonables y fáciles de ejecutar, como mostrar los patrocinadores de los organizadores en sus transmisiones o tener un ligero retraso en los juegos. Los streamers de la comunidad podrán usar la transmisión de DotaTV en su transmisión siempre que estén de acuerdo con esos requisitos. Creemos que esto brindará más certeza y confianza a los streamers de la comunidad para poder lanzar sin mucha confusión, mientras que al mismo tiempo protegerá algunos intereses clave que tienen los organizadores del torneo. Para evitar posibles problemas de última hora, recomendamos a los presentadores que deseen transmitir un torneo que se coordinen con el organizador con anticipación para asegurarse de que pueden cumplir con los requisitos presentados.”, detalla la empresa.