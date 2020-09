Dota 2, a diferencia de League of Legends, no suele tener derechos de transmisión en los grandes torneos. Uno de los motivos detrás de esta decisión es que Valve no organiza eSports, simplemente terceriza todo y le da lineamientos a las empresas involucradas.

La comunidad ha tenido, hasta el momento, las herramientas para poder transmitir los torneos y poner su propia narración por encima. No obstante, Valve afirma que esto se refleja en un problema económico para las empresas involucradas.

Esto se debe a que la empresa organizadora gana a través de sponsors durante la transmisión oficial; cuando la comunidad comparte sus propios stream simplemente no ve retorno de ese dinero.

Pese a esto, Valve afirma que todavía creen “que, a largo plazo, el propio torneo se beneficia de una exposición adicional a los fanáticos de esos streamers de la comunidad”. Pero este cambiará el 15 de septiembre.

“Los organizadores que ejecuten los torneos de Dota 2 deberán proporcionar a los streamers de la comunidad un conjunto de requisitos no monetarios razonables y fáciles de ejecutar, como mostrar los patrocinadores de los organizadores en sus transmisiones o tener un ligero retraso en los juegos. Los streamers de la comunidad podrán usar la transmisión de DotaTV en su transmisión siempre que estén de acuerdo con esos requisitos. Creemos que esto brindará más certeza y confianza a los streamers de la comunidad para poder lanzar sin mucha confusión, mientras que al mismo tiempo protegerá algunos intereses clave que tienen los organizadores del torneo. Para evitar posibles problemas de última hora, recomendamos a los presentadores que deseen transmitir un torneo que se coordinen con el organizador con anticipación para asegurarse de que pueden cumplir con los requisitos presentados.”, se lee en la resolución de Valve.