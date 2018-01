Dragon Ball FighterZ apuntaría a ser un eSport con competiciones dentro del EVO

Bandai Namco junto a Arc System Works acaba de lanzar Dragon Ball FighterZ, el nuevo videojuego de peleas de la famosa saga de Dragon Ball , cuya calidad visual se ha comparado numerosas veces con el anime original.



Sin embargo, el gran objetivo de Bandai Namco sería más ambicioso de lo que pensábamos. Parece ser que la compañía quiere llevar a Dragon Ball FighterZ a los eSports , comenzando con algunos torneos pequeños para dar el gran salto al EVO.



El primer indicio de esto fue el torneo de exhibición que realizó la empresa durante el EVO 2017, ​que se celebró en Julio del año pasado, donde presentaron un área exclusiva para que los jugadores compitan y con comentaristas en vivo.

De momento, Bandai Namco no ha confirmado ningún torneo de eSports de su nuevo videojuego, pero podría ser interesante ver grandes competiciones de 1 vs. 1 o en equipos de 3 vs. 3 luchar por ver quién es el mejor luchador de Dragon Ball del mundo.