Los deportes electrónicos se han convertido en el mercado del futuro. Pese a que el coronavirus atacó con fuerza a la industria del entretenimiento, como los cines, los eSports se mantuvo de pie con torneos online.

League of Legends, Rocket League, Clash Royale y otros juegos lograron organizar eventos internacionales durante el 2020. Quizás Worlds 2020, el Mundial de LoL, fue el torneo que más llamó la atención ya que se llevó a cabo en China con público en vivo.

Ya que todos quieren ser parte de esta industria, es momento de presentar al siguiente grande de los eSports en la región. Boca Juniors anunció que es momento de comenzar a competir contra River Plate en los deportes electrónicos.

Recordemos que el club millonario ya cuenta con un equipo de CS: GO y otro de League of Legends, siendo esta última plantilla una de las mejores de Argentina. Boca no se quedará atrás y anunció que competirá en diferentes eventos de Argentina.

“Boca Juniors tiene el orgullo de confirmar que, a partir del 2021, el club va a ser parte de los torneos más importantes de la Argentina y de la región en distintas disciplinas del mundo de los deportes electrónicos (Esports).

Muy pronto desde las plataformas oficiales de Boca se anunciarán las plantillas que integrarán los equipos de League of Legends, hoy el deporte electrónico más visto del mundo, y de Counter-Strike: Global Offensive, el juego de acción en primera persona competitivo más popular de la región.

Este hito marca el comienzo de una nueva etapa para el club y estamos muy contentos de llevar la historia de Boca a nuevos desafíos para seguir sumando estrellas.”, se lee en el comunicado del club.

