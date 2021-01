Mientras que los deportes y la industria del entretenimiento tuvieron que frenar actividades en el 2020 por el coronavirus, algunos eSports continuaron organizando grandes eventos. Esto se debe a que los videojuegos son actividades del hogar y no hay exposición al virus.

Riot Games, por ejemplo, modificó el formato de todas sus ligas regionales de League of Legends para que se jueguen de forma online. No obstante, con la ayuda del gobierno local de Shangai, China, organizó el Mundial con público en vivo con todas las medidas de seguridad para evitar contagios.

A sido un año atípico para el entretenimiento digital pero ha seguido adelante pese a todo. Esports Charts compartió a finales del 2020 la lista de eventos de eSports que más audiencia retuvieron.

Pues con el inicio del 2021, la empresa ha reportado los impresionantes números de los equipos en tanto audiencia. G2 Esports se mete en la primera posición con más de 92 millones de horas de visualización en todas las plataformas.

Na’Vi, por Dota 2 y CS: GO, entra en la segunda posición con 86.1 millones de horas visualizadas. Team Liquid también se destaca en CS: GO pero su equipo de League of Legends es sumamente popular en Norte América, el equipo del caballo está tercero con 81,8 millones de horas.

En la lista encontramos otros grandes equipos como OG, el vigente campeón del Mundial de Dota 2, el cual participó en diferentes torneos en 2020 fuera del Circuito Profesional de Valve.

