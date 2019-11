Los videojuegos que apuestan por los eSports se han colocado en las primeras posiciones de los títulos con más impacto en PC según The Esports Observer. La web realizó un seguimiento a todos los juegos de ordenador durante el tercer cuarto del año y obtuvo estos resultados.

Esta etapa del año es sumamente importante debido a que se llevan a cabo los torneos de eSports más grandes del mundo. Como se puede ver en el cuadro que comparte TEO, League of Legends está en la parte superior seguido por Fortnite.

El título que ha sorprendido en este año es Dota 2, básicamente por haber roto su récord en dinero entregado en The International 2019. El MOBA de esta forma logra mandar a la cuarta posición a CS: GO.

Por debajo vemos videojuegos como Overwatch, Rainbow Six Siege, PUBG, Call of Duty, Rocket League, entre otros. La tabla se mantiene casi igual en cuanto a dinero entregado, con la diferencia que League of Legends pasó a la posición 7 debido a que se reportó solo 2.58 millones de dólares en premios.

Dota 2, League of Legends y Fortnite son los juegos con más impacto en PC. (Foto: TEO)

