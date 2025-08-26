Lo que hace algunas décadas era visto sólo como una forma de entretenimiento hoy se ha convertido en una industria millonaria que compite con los deportes tradicionales: los E-Sports. Reconocidos ya como deporte oficial en varios países, las competencias profesionales de videojuegos atraen audiencias globales que superan incluso a finales de la NBA o la Champions League.

Según Statista Market, en 2024, se estimó que el sector de los E-Sports generaría más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial, gracias a patrocinios, transmisiones en vivo, publicidad digital y premios. Grandes marcas invierten en equipos profesionales, estadios se llenan con fanáticos y plataformas de streaming como Twitch y YouTube concentran millones de espectadores en cada torneo.

El diseño detrás del éxito

Pero detrás de cada partida, existe un trabajo minucioso y especializado que no siempre se ve. El diseño de videojuegos es el pilar que sostiene el espectáculo de los E-Sports:

Escenarios digitales estratégicos: los mapas no se construyen al azar, sino con lógica y detalle. Cada espacio busca generar momentos de tensión, colaboración en equipo y oportunidades para la táctica, impactando directamente en el desarrollo de cada enfrentamiento.

Actualización constante de la experiencia: los videojuegos evolucionan de acuerdo con lo que esperan los jugadores. Los diseñadores trabajan en mejoras, ajustes y modernizaciones que mantienen el juego atractivo, competitivo y vigente en el tiempo.

Diseño visual y narrativo atractivo: la estética, los gráficos y la narrativa convierten un videojuego en un espectáculo visual y cultural, capaz de atrapar tanto a quienes juegan como a los millones de personas que disfrutan viéndolo en torneos internacionales.

“Los videojuegos que llegan a convertirse en E-Sports no solo dependen de la popularidad. Necesitan equipos de profesionales que piensen cada detalle de jugabilidad, accesibilidad y emoción competitiva. El diseño es lo que convierte un juego en un deporte digital”, explica Benjamín Mamani, docente de la carrera de Diseño de Videojuegos en la Escuela de Educación Superior Cibertec.

Una oportunidad de carrera en auge

El crecimiento de los E-Sports ha generado una alta demanda de profesionales especializados en diseño y desarrollo de videojuegos. En el Perú, cada vez más jóvenes ven esta industria como una opción de carrera que combina creatividad, tecnología y un impacto global. “Formar parte de la industria de los videojuegos es hoy una oportunidad única para los jóvenes peruanos. Se trata de una disciplina que no solo ofrece empleabilidad, sino también la posibilidad de crear productos que trascienden fronteras y llegan a millones de personas”, añade Mamani.

“Esta profesión permite desarrollar diversos productos que hoy en día se transforman en nuevas disciplinas, como en el caso de los E-Sports. Antes se pensaba que era solo un hobbie, pero actualmente el trabajo de un especialista marca una diferencia real y genera cambios. Además, la retribución económica inicial en el Perú ha aumentado significativamente, oscilando entre S/ 3,000 y S/ 4,000, es decir, hasta ocho veces más que antes”, complementa.

En el marco del Día Internacional del Videojuego, los eSports son el mejor ejemplo de cómo esta industria ha dejado de ser un pasatiempo para consolidarse como una disciplina profesional que une innovación, arte y deporte.