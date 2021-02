Durante el 2020, los grandes eventos de eSports se tuvieron que postergar y algunos cancelar debido a la pandemia del coronavirus. Por supuesto, la gran ventaja de los videojuegos es que se pueden jugar de forma remota y esta fue la clave para que el Mundial de League of Legends o los torneos de Free Fire salieran adelante.

La industria de los eSports y los videojuegos no se retrajo tanto como otros eventos de entretenimiento o deportes. Inclusive, las inversiones siguen en pie, como el que plantea OverActive Media.

La empresa que cuenta con gran parte de las acciones del equipo MAD Lions anunció que construirá un estadio de eSports y eventos de entretenimiento valorado en 500 millones de dólares.

Contará con un gran escenario en donde se proyectarán las partidas y el recinto contará con 7000 mil butacas. Se planea que este nuevo proyecto también acoja más de 200 eventos al año.

“Siempre ha sido nuestra intención construir un estadio que no solo sirva como un lugar icónico para nuestras dos franquicias sino que emerja como un centro global para los principales eventos internacionales de deportes electrónicos. Ya hemos comenzado a negociar para atraer algunos de los eventos de esports más importantes del mundo. El estadio redefinirá las oportunidades de alojar eventos de Toronto de múltiples formas”, explicó Chris Overholt, presidente de Overactive Media.

Schalke 04 ya piensa en la baja y compromete a su equipo de League of Legends

En un reciente comunicado, el club anunció que su primer equipo de fútbol se juega la baja en la Bundesliga.

“Debido a que posiblemente nos encontraremos en la relegación a la segunda división de la Bundesliga y a que los fans no tienen la opción de volver a los estadios, el club necesita evaluar opciones para asegurar ingresos.

Estamos actualmente en el proceso de evaluar diferentes opciones que el club puede realizar dependiendo de las circunstancias de que nos encontremos al final de la temporada de la Bundesliga. Esto incluye, pero no está limitado a, vender el cupo de LEC (Liga Europea de League of Legends) a un comprador interesado. Sin embargo, no se ha tomado una decisión en este momento, y el club la relegación del equipo de fútbol no necesariamente nos fuerza a vender el cupo”, se lee en el comunicado del club.

Recordemos que se trata del único club de fútbol que logró meterse en el competitivo de mayor nivel de League of Legends en Europa. El PSG, por otro lado, compitió en segunda división por mucho tiempo hasta que se despidió a toda la plantilla por no lograr los objetivos.

Todavía la decisión de retirarse de LEC no está tomada, pero evalúan ahorrar dinero en múltiples mercados para evitar más pérdidas por el coronavirus.