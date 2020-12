League of Legends y otros juegos no frenaron sus calendarios competitivos pese a la pandemia del coronavirus. Esto se ha reflejado en impresionantes números de audiencia; así ha quedado el raking de partidos más vistos en los eSports del 2020.

Este año ha sido espectacular para LoL, el cual mete un varios partidos entre los 10 encuentros más vistos en el año. El primero fue la Gran Final del Mundial entre Suning y DAMWON Gaming.

Este partido llegó a un pico de 3,882,252 de espectadores. El segundo lugar le pertenece a Mobile Legends con el partido entre RRQ Hoshi y Alter Ego en la final de MPL ID S6 de Tailandia con 1,387,047 de espectadores.

La tercera y cuarta posición le pertenece a T1 vs. Gen.G, un partido es del Mundial y el segundo es de la temporada regular de la LCK 2020, con 1,044,983 y 1,074,931 respectivamente.

La quinta posición también va para League of Legends. G2 Esports vs. Fnatic en el Apertura llegó a 1,002,178 espectadores. CS: GO se metió en la sexta posición con el partido de G2 Esports vs. NAVI. que superó el millón de espectadores en su momento pico.

En cuanto a los eSports más populares del 2020, Worlds 2020 de LoL promedió 1,11 millones de espectadores y Free Fire Continental Series 2020 Asia promedió 827,3 mil.

eSports: League of Legends y Mobile Legends cuentan con los partidos más populares del 2020. (Foto: eSports Charts)