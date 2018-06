¿Cómo se entrenan los deportistas electrónicos? ¿Donde practican los jugadores profesionales de eSports ? El inicio siempre es el mismo, cada uno en su casa de forma online , pero cuando te conviertes en uno de los equipos más grandes del mundo, las cosas suben a otro nivel.

Este es el caso de Team Liquid , uno de los equipos profesionales de eSports más grandes y populares del competitivo gamer, ya que cuentan con equipos de CS:GO, League of Legends, Dota 2 , etc. Siendo los actuales campeones de The International 2017 con su equipo de este último.

Con esta premisa, sus principales patrocinadores que son NVIDIA y Alienware , han proporcionado al equipo de una serie de oficinas para que puedan tener reuniones, prácticas con cada equipo, salas de descanso y mucho más:

Lo llamaron " Team Liquid's Training Facility ". A diferencia de las clásicas Gaming House , en este lugar pueden ir todos los jugadores del equipo, independientemente del juego que representen, para poder practicar y reunirse con los demás compañeros.