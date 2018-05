EA Sports confirmó hace unos días que el Mundial Rusia 2018 también se vivirá en FIFA 18 a través de una actualización completamente gratuita. Tendrá las 32 selecciones clasificadas y además varios modos de juego para ganar la Copa del Mundo con equipos personalizados.

La actualización fue anunciada para PS4, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. No obstante, los jugadores de PS3 y Xbox 360 parece que han quedado fuera de la emoción mundialista. La empresa no ha confirmado que vaya a hacer una edición especial para la vieja generación de consolas.

E motivo principal el es motor gráfico. Todo se ha creado con Frostbite, una herramienta de Electronic Arts para crear modelados en 3D de última generación. En Xbox 360 y PS3 se tuvo que realizar un desarrollo diferente a la edición estándar, inclusive FIFA 18 cuenta con menos contenido.

Este puede ser el paso de EA Sports para forzar a sus jugadores a mudar a la nueva generación. No obstante, el juego de móviles si contará con una versión de Rusia 2018, se cree que la motivación de desarrollar una versión de celulares es debido a la cantidad de jugadores que tiene dicha plataforma.

Por el momento, habrá que esperar confirmación de la empresa para saber si todas las versiones de FIFA 18 se actualizarán con el Mundial de fútbol.