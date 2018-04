EA Sports ha mantenido en total secreto el nuevo contenido de FIFA 18 del Mundial Rusia 2018. El certamen más grande del fútbol siempre ha venido acompañado de un videojuego licenciado por la misma FIFA, pero en esta ocasión parece que se trata de un descargable.

El Partidazo de Cope presentó FIFA 18 (Video: Solo FutbolFutbolero)

Manolo Lama confirmó el año pasado que ya trabajaba en un videojuego de EA Sports del Mundial. Además, el mismo director del juego comentó que la saga dejaría de ser anual y contaría con actualizaciones constantes.

Ahora el "dataminer" Fifanomics exploró los archivos de la web de Electronic Arts y encontró lo siguiente. Al parecer se trataría de un paquete de gratuito de Rusia 2018. El nuevo indicio se encontró en el próximo paquete de cartas de FIFA 18 , lo que algunos han interpretado como las cartas de todos los jugadores de las selecciones.

FIFA 18 FIFA 18: 'dataminer' confirma la llegada del contenido del Mundial Rusia 2018. (Foto: Fifanomics)

No obstante, FIFA 18 todavía sigue en silencio. Inclusive en las redes sociales, el equipo de desarrollo no ha comentado absolutamente nada del nuevo contenido. Llegaría el Mundial Rusia 2018 a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con un DLC.