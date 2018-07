El simulador de fútbol FIFA 18 ya cuenta con los primeros clasificados a la Gran Final de la FIFA eWorld Cup 2018 , el eSport más grande del título. La mismo FIFA es la encargada de la organización del evento.

FIFA 18 FIFA 18: las finales de la FIFA eWorld Cup entregarán US$ 250 mil en premios. (Foto: FIFA 18)

En London , Inglaterra se jugará el cierre del largo eSport del 2 al 4 de agosto de este año. Los finalistas lucharán por parte de los 400 mil dólares de premios en total, mientras que el ganador se llevará una cifra histórica de 250 mil dólares .

Solo los 32 mejores jugadores del mundo estarán presentes en la Gran Final del Mundial de FIFA 18 , 16 de PlayStation y otros 16 de Xbox One . El ganador se podrá llevar, a su vez, entradas para The Best , en donde se eligen a los mejores jugadores de fútbol del mundo.

Como curiosidad de esta edición del torneo te comentamos que Alemania nunca se ha llevado la medalla de oro. En esta ocasión tendrá que romper la mala racha, y cuenta con ocho de treinta y dos jugadores para hacerlo. Es la nación con más jugadores clasificados.