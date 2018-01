Desde hoy ya se puede descargar la nueva actualización de FIFA 18. El juego de EA Sports corrige múltiples errores, aquí se ha incluido muchas de las demandas de los usuarios que pedían cambios desde el lanzamiento del juego.

Se han enfocado en Fut Champions luego de los problemas constantes que arrojaban los juegos en linea. El último escándalo de este modo de juego fue que los jugadores aprovechaban las conexiones de Internet inestables de móviles para evitar perder.

Este parche llegará para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Notas del parche de enero de FIFA 18:

Cambios a la jugabilidad:



-Luego de colocar el balón en juego desde el centro de la cancha, el equipo defensor estará con una formación más compacta.



-Los jugadores atacantes será menos agresivos en esta situación y no tomarán posesión del zonas del campo enemigo con facilidad.



-Los defensores cerrarán los espacios entre ellos y los delanteros, con el fin de reducir el tiempo de reacción de los atacantes.



Corregidos los siguientes errores de la jugabilidad:



-Los guargametas ya no despejarán el balón innecesariamente cuando se le daba un pase



Cambios a FIFA Ultimate Team:



-Todos los partidos ahora se jugarán en el FeWC Stadium con el tiempo de noche y el clima siempre despejado.



-La pantalla antes de jugar ya no mostrará cual de los dos está de local y visitante. Desde ahora los jugadores siempre verán a su equipo en el lado izquierdo de su pantalla.



-Ya no se podrá ver el "kit" del oponente, ni en el juego ni en la previa del mismo. Se verá al contrincate vistiendo tu "kit" no activo.



-La cámara orbital ahora puede ser usada en los "replays" de Fut Champíons.



Corregidos los siguientes errores de FIFA Ultimate Team:



-El filtro de búsquedas de Player Fitness y Squad Fitness en FUT Transfer Market ahora mostrará los "items" correctos.



-El filtro de búsquedas de contrato de jugador y manager a su vez arrojarán los "items" correctos.



-Desde ahora veremos las habilidades correctas de los jugadores en la pantalla de Team Management.



Cambios al Modo Online:



-Actualizados los colores usados en la Barra de Calidad de Conexión en todos los modos Online, incluyendo FUT. 5,4 y 3 barras son verde, mientras que dos barras representa amarillo y una sola es rojo.



Corregidos los siguientes errores en los Modos Online:



-Ahora se verán correctamente los atributos de los jugadores del Pro Clubs Virtual cuando uno no está conectado.



Cambios generales de audio, imagen y presentación:



-Mejora en diferentes "kits" de equipos.