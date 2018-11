FIFA 19 ha comenzado la carrera para la eWorld Cup 2019, el mundial del videojuego. Este torneo es organizado por la misma FIFA en conjunto con la desarrolladora EA Sports y cuenta con clasificatorios a nivel mundial.

La FIFA informó esta semana que más de 20 millones de jugadores de 60 países participaron en la temporada pasada de las Series Globales del FIFA de EA SPORTS. Pues para la siguiente se actualizarán los resultados todos los martes vía FIFA.gg.

" La Clasificación de las Series Globales del FIFA 19 proporcionará a los aficionados una plataforma donde seguir a los mejores jugadores en su Camino a la FIFA eWorld Cup. Al mismo tiempo, establece una clasificación de la competición a nivel mundial que sirve para destacar aún más el fascinante crecimiento y la profesionalización del fútbol virtual. Ahora, los aficionados podrán consultar los resultados de sus jugadores favoritos, y los propios participantes podrán estar al tanto de cuál es su posición a lo largo de todo el curso. Tenemos muchas ganas de saber quiénes son los 32 mejores competidores al final de la temporada y darles la bienvenida a la FIFA eWorld Cup 2019", comentó Luis Vicente, director de transformación e innovación digital de la FIFA.

Ahora que el videojuego FIFA 19 realizó una alianza estratégica con la Champions League, esta también tendrá su propia competición virtual con puntos para el Mundial. Otros colaboradores como PlayStation y Professional Gamers League (PGL) también se suman con torneos clasificatorios.



Conoce aquí cómo va el ranking mundial de jugadores, tanto en PlayStation como en Xbox One.



Top 5 en PlayStation

1 Joksan-- - 875 puntos

2 TheStrxngeR - 480 puntos

3 iTimoX - 345 puntos

4 mo_aubameyang - 345 puntos

5 DPeixoto7 - 180 puntos

Top 5 en Xbox One

1. Jesus0716 - 138 puntos

2. Falcon Msdosary - 130 puntos

3. IT IS WHAT I DO - 109 puntos

4. TioLucioMacizo - 102 puntos

5. Aerox Buzzer - 30 puntos