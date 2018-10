FIFA 19: Usain Bolt habría obtenido el fichaje, pero un detalle puede cambiar las cosas

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, estaría finalmente en FIFA 19 , videojuego disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch. El título de EA Sports tendría que crear el avatar del ex corredor jamaiquino que actualmente es jugador del Central Coast Marines de la Liga Australiana.



El medio FOX Sports Asia conversó con un representante de Electronic Arts sobre la incorporación de Bolt en FIFA 19.



"Si Usain Bolt es fichado oficialmente como jugador de los Central Coast Marines, definitivamente será incluido en el juego de manera automática en la actualización de invierno o en la actualización más próxima. Pero si no lo fichan, entonces podría ser incluido como agente libre”, comentaron desde EA. “Y sí, será el jugador más rápido del juego”.



Resulta que esta condición ya se habría dado oficialmente con ciertas contradicciones dentro del club. El Central Coast Marines extendió el contrato de fichaje de Bolt que, hasta entonces, figuraba en modo de prueba.



Los representantes de Bolt han enviado una propuesta de contrato a Shaun Mielekamp, presidente del Mariners, y la propia gerencia del jamaicano ha confirmado a Omnisport que han llegado a un acuerdo.



No obstante, el entrenador Mike Mulvey puede revertir la contratación al dar a entender hace unos días que el exvelocista no encaja en el equipo.



“Esto está un por encima de mi nivel. Sé lo importante que es esta historia para el resto del mundo. Pero si miras hacia nuestra línea de ataque hoy te preguntas si entra en alguna de estas posiciones”, afirmó Mulvey.



De confirmarse el fichaje, la plantilla del equipo deberá ser actualizada en FIFA 19 para incorporar a Bolt en sus filas.