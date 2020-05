FIFA 20: Ayoze Jiménez se suma al TOTSSF de Ultimate Team

El español Ayoze Péres, del Leicester City, llegó al Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team para FIFA 20, como una carta Moments de 89 de media.

El fichaje de Ayoze Pérez dependerá de una serie de objetivos que los jugadores de FIFA 20 deberán ir cumpliendo en Squad Battles o Rivals. Deberás tener buenas habilidades con el mando para llevarte a Pérez a tu equipo.

Cracks de la Premier League : asiste y marca en cuatro partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores de la Premier League y dificultad mínima Clase Mundial.

Finalización de calidad : marca con un rito de calidad en siete victorias distintas de Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial. Por si te lo preguntas, el tiro de calidad se realiza con el botón de remate + R1 en PS4.

Goles desde España : marca tres goles en dos partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores españoles y dificultad mínima Profesional.

Victoria de Clase Mundial: gana por al menos tres goles en Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial.

La recomendación es usar cartas de bajo precio para superar los objetivos de FIFA 20. Te deseamos el mejor de los éxitos en el juego.

FIFA 20 | Garantías

Muchos gamers de FIFA 20 se emocionaron con los packs de Team of the Season So Far (TOTSSF). Sin embargo, poco sabemos de la suerte que necesitaremos para garantizar una nueva carta de los dos primeros equipos publicados, el de la comunidad y la EFL.

FUTWatch informó en Twitter que el código de FIFA 20 había sido modificado para acomodar nuevas líneas sobre los packs de Ultimate Team, el modo competitivo del simulador.

Enfocado en la Comunidad y los equipos de EFL TOTSSF, la descripción dice Jugador de EFL TOTSSF. Contiene 1 jugador del Team of the Season so Far EFL, League One o League Two.