FIFA 20: Cristian Guanca es el nuevo destacado TOTSSF SBC de Ultimate Team

El argentino Cristian Guanca, del Al-Shabab de la Liga Árabe, tiene una nueva versión para el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team para FIFA 20. La media del delantero es de 89 y su fichaje es del tipo SBC.

La nueva carta de FIFA 20 destaca por su ritmo con 94 de aceleración y 93 de sprint. El regate también es considerable con 93 de agilidad, 88 en control de balón y 85 en compostura y balance.

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

A key signing paying dividends 🔑📈#TOTSSF SBC Guanca is live in #FUT20 pic.twitter.com/mKCJYwP81q — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) May 4, 2020

Desafío

Mín. 1 jugador de Argentina

Mín. 1 jugadores: Equipo de la Semana (TOTW) O MOMENTOS DEL TOTW

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 65

Ten en cuenta que la nueva carta de FIFA 20 está disponible hasta el 7 de mayo. El costo es de 60 mil monedas, un precio considerable ya que por la mitad del monto tenemos a Lautaro Martínez TOTT y Ignacio Scocco de la Libertadores.