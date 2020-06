FIFA 20 destaca a los mejores de América Latina en TOTSSF de Ultimate Team

Latinoamérica se hace presente en FIFA 20. EA Sports sacó una nueva colección de cartas Team of the Season So Far (TOTSSF) dedicada a los futbolistas de la región.

Estrellas como Tévez (95), Salvio (94) y Fernández (94) son los que dominan el once ideal latinoamericano de FIFA 20. Después tenemos a Gignac (93), Ricaurte (92), Aued (91), Rangel (90) y Murillo (90). El Memo Ochoa destaca en el arco con 88 de media.

Las nuevas cartas del TOTSSF pueden ser adquiridas por tiempo limitado y de manera aleatoria entre los sobres de Ultimate Team en FIFA 20. La fecha límite para conseguirlos es hasta el próximo lunes 8 de junio.

EA Sports, además, aprovechó la oportunidad para sacar el Team of the Season de la MLS, la liga estadounidense, en FIFA 20.

FIFA 20 | Lucas Moura

Lucas Moura, del Tottenham Hotspurs, es la nueva carta Moments SBC del Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Conoce los detalles estadísticos de esta nueva oferta en el modo competitivo de FIFA 20.

La carta de FIFA 20 homenajea su hat-trick frente al Ajax en las semifinales de la Champions League. La media de Lucas Moura es de 93 y tiene estadísticas casi perfectas en aceleración (99), agilidad (99), equilibrio (99), salto (99), posición de ataque (96) y definición (96). Su flaquezas están en la defensa: robos del balón (50) y entradas (51).

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.