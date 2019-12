El año se acaba y EA Sports tiene planes de cerrar a lo grande con el Equipo del Año (TOTY) para el modo de juego ‘Ultimate Team’ de FIFA 20. Los gamers tendrán voto en la página oficial del título para seleccionar a sus candidatos.

Luego de acceder a la página oficial de FIFA 20, los votantes deberán armar su once ideal. Las opciones son limitadas según la posición del jugador. Como era de esperarse, las estrellas del fútbol internacional están presentes.

“Por primera vez, podrás dar tu opinión sobre quién formará parte del Team of the Year de FIFA 20. Elige al once definitivo entre la plantilla de 55 jugadores que han iluminado el mundo del fútbol en 2019. Tu voto contará para el Team of the Year de FIFA 20 definitivo”, reza la descripción del evento.

FIFA 20 ha considerado en el arco a Alisson, Ter Stegen, Ederson, Onana y Oblak.

Elige a los mejores once jugadores de FIFA 20 para TOTY (EA Sports)

Si hablamos de la defensa, tenemos a Vertonghen, Koulibaly, Alex Sandro, Laporte, Hummels, Bonnucci, Robertson, Jordi Alba, Kimmich, Silva, Van Dijk, Tagliafico, Giménez, Alexander-Arnold, Marquinhos, De Ligt, Sergio Ramos y Skriniar.

En la mitad de la cancha, FIFA 20 destacó a Verratti, Sancho, De Bruyne, Fabinho, Havertz, Wijnaldum, Ziyech, Modric, Tadic, De Jong, Henderson, David Silva, Kanté, Dybala, Reus y Eriksen.

Finalmente, FIFA 20 eligió para la delantera a Mané, Benzema, Messi, Son, Bernardo Silva, Salah, Hazard, Roberto Firmino, Sterling, Agüero, Lewandowski, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kane, Aubameyang y Neymar Jr.