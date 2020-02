Fuera de toda competición de EA y de todo juego que ellos publiquen. El jugador ‘Kurt0411’ quedó definitivamente fuera del ecosistema de Electronic Arts debido a acciones que van en contra de las bases del eSport de FIFA 20.

No basta con ser uno de los mejores del mundo en FIFA 20 para ser intocable. En noviembre del 2019, el jugador fue amonestado por arremeter contra los empleados de EA Sports FIFA Global Series, pero recién se publica el comunicado oficial.

“En noviembre 2019, luego de una serie de violaciones al ‘Código de conducta’ del EA Sports FIFA Global Series, en donde amenzaó a empleados y otros jugadores, Kurt0411 fue baneado de competir o asistir a cualquier evento del Global Series o futuras competiciones”, se lee en el comunicado.

FIFA 20: el caso del pro-player que fue 'baneado’ en todos los productos de EA. (Foto: EA)

Pero hay un agravante que EA no dejó pasar. “Desde ese momento (el caso de noviembre 2019), Kurt ha continuado publicando mensajes amenazantes y videos sobre empleados de EA y jugadores competitivos en redes sociales y ha pedido a otros que hagan lo mismo. Sus mensajes han cruzado la linea de decencia hacia ataques personajes y han roto nuestros ’Terminos de servicios'. No toleraremos este comportamiento.”, continúa el enunciado.

Por supuesto, la resolución fue sumamente dura: “Como resultado, hoy (24 de febrero) la cuenta de EA de Kurt0411 quedará baneada de jugar juegos títulos y acceder a nuestros servicios debido a estas serias y repetidas violaciones".

Electronic Arts termina el comunicado recordando a la comunidad que ellos diseñan los juegos para que la gente se divierta pero el abuso y acoso no están dentro del “entorno que ellos han creado”.

Agregan que siempre están dispuestos a recibir críticas y ‘feedbacks’ siempre y cuando sean constructivas.

¿Me pasará algo si me sigo quejando de los servidores de FIFA 20? Ciertamente no. EA ha sacado a este jugador por acosar a trabajadores y propagar ataques a otros empleados. Este no es tu caso.