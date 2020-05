FIFA 20: el TOTSSF de la Eredivisie ya está disponible en el simulador de EA Sports

La Eredivisie, también conocida como División de Honor de los Países Bajos, llega a Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team para FIFA 20. Echa un vistazo a las estadísticas de las nuevas cartas.

FIFA 20 viene preparando equipos especiales según las ligas más competitivas del mercado. Luego de la Serie A, EA Sports ha hecho el ojo a los equipos de los Países Bajos, donde la media de los jugadores es considerable.

Los clubes que dominan el nuevo equipo de FIFA 20 son el Ajax, PSV y AZ. La gran estrella es el marroquí Hakim Ziyech. Echa un vistazo a todos las nuevas cartas de Ultimate Team.

PO: Marco Bizot > 88 (AZ/Holanda)

LI: Nicolás Tagliafico > 93 (Ajax/Argentina)

DFC: Daley Blind > 92 (Ajax/Holanda)

LD: Denzel Dumfries > 90 (PSV/Holanda)

MCD: Donny van de Beek > 94 (Ajax/Holanda)

MCD: Teun Koopmeiners > 88 (AZ/Holanda)

MC: Fredrik Midtsjø > 89 (AZ/Noruega)

MI: Quincy Promes > 95 (Ajax/Holanda)

MCO: Hakim Ziyech > 96 (Ajax/Marruecos)

EI: Oussama Idrissi > 94 (AZ/Marruecos)

DC: Cyriel Dessers > 89 (Heracles Almelo/Bélgica)

Los fichajes de estar cartas en FIFA 20 dependerán de la suerte que tengas en la adquisición de sobres o a través de los desafíos semanales.

FIFA 20 | Lukaku

Uno de los pesos pesados de la Serie A llega a FIFA 20. Romelu Lukaku, del Inter, está disponible en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Su fichaje requerirá de la inversión de cartas en el Squad Building Challenge.

Lukaku es todo un artillero en FIFA 20. Sus principales atractivos son la potencia de remate (99), posición de ataque (99) y voleas (90). A esto se suma el sprint (99) y los regates (99).

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Desafío 1: Inter

Mín. 1 jugador de Inter de Milán

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 80

Desafío 2: Serie A TIM