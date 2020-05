EA Sports, desarrolladora de FIFA 20, anunció en Twitter el nuevo Team of the Season Far (TOTSSF) de Ultimate Team, dedicado a la Superliga de China. No será la mejor liga del mundo, pero tiene sus cartas bien rankeadas.

Los brasileños dominan el TOTSSF de FIFA 20 con estrellas como Paulinho (95), Hulk (94), Renato Augusto (94), Oscar (93), Alex Teixeira (91) y Jonathan (91). Este detalle es importante, porque se trata de jugadores con una buena nacionalidad para hacer enlaces en un equipo FUT.

Por su parte, los jugadores chinos de FIFA 20 Tang Miao (86), Liu Dianzou (84) y Li Ang (84) son los representantes del continente, junto a Kim Min Jae (88), que es de Corea del Sur. A pesar de ser cartas destacadas, el atractivo es más por carta individual que como juego colectivo, debido a la dificultad de hacer enlaces.

The CSL #TOTSSF side (reflecting the most recently completed campaign) is now live in #FUT20 pic.twitter.com/3PuzxOigrY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 25, 2020

Las nuevas cartas de FIFA 20 estarán disponibles por tiempo limitado. Tendrás que comprar sobres o superar los desafíos semanales para conseguir estos fichajes.

FIFA 20 es un simulador de fútbol disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

FIFA 20 | Lukaku

Uno de los pesos pesados de la Serie A llega a FIFA 20. Romelu Lukaku, del Inter, está disponible en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Su fichaje requerirá de la inversión de cartas en el Squad Building Challenge.

Lukaku es todo un artillero en FIFA 20. Sus principales atractivos son la potencia de remate (99), posición de ataque (99) y voleas (90). A esto se suma el sprint (99) y los regates (99).

Desafío 1: Inter

Mín. 1 jugador de Inter de Milán

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 80

Desafío 2: Serie A TIM