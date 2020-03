El simulador de fútbol FIFA 20 prometió y cumplió. Hoy 3 de marzo se habilitó el parche gratuito de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Pese a que la emoción por la actualización ha sido muy alta de parte de los fans, se han llevado una decepción a ver a algunos clubes incompletos.

La liga de brasil está presente con escudos y camisetas pero no cuenta con ningún jugador. En esta nota te contamos cuál es el nombre que se le ha dado a Gabriel Barboza (Gabigol) en este parche de FIFA 20. Ni el vigente campeón de la copa se salvó.

Esto se debe a que los equipos de brasil cuentan con licencia exclusiva con Konami en el simulador de fútbol PES 2020.

Pero ¿qué ha sucedido con Alianza Lima? Pues si entras al juego ya puedes encontrar al club de la victoria completamente licenciado. Aguiar y Deza son los mejores jugadores, con 72 de media; no obstante, no solo llama la atención que Jean Deza esté presente pese a no haber sido inscrito, sino que hay dos jugadores que sobresalen.

Alianza viene predeterminado con el 5-3-2 que implantó Bengoechea en el FIFA 2020 | Foto: Roberto Paredes

En primer lugar, se le ha dado a Alberto Rodríguez una media de 70 y se le ha colocado en el once inicial, pese a que no cuenta con ritmo en la Liga 1. Curiosamente, EA Sports le ha puesto una condición al defensa: “Propenso a lesiones”. Una característica que llevan otros futbolistas de FIFA 20 como Ousmane Dembélé del FC Barcelona.

Por otro lado, y quizás el caso más curioso, es la versión de Federico Rodríguez, quien llegó al juego con una frondosa cabellera.

