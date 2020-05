FIFA 20: Gosens, Dembélé y Berghis llegan al TOTSSF de Ultimate Team

Robin Gosens, Mousa Dembélé y Steven Berghuis tienen una nueva carta en Ultimate Team de FIFA 20. Todos ellos forman parte del Team of the Season Far (TOTSSF) a través de los desafíos SBC de liga.

Tanto Gosens como Dembélé y Berghuis tienen 90 como media con variadas habilidades en el ataque. El atractivo de cada carta depende de cómo prepares tu equipo Ultimate Team en FIFA 20. La nacionalidad, la liga y las estrellas en pierna mala son algunos elementos que merecen tu análisis antes de invertir.

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

FIFA 20 es un simulador de fútbol desarrollado por EA Sports y está disponible para las plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

#TOTSSF Robin Gosens, Mousa Dembélé, and Steven Berghuis are now available as player pick reward options for their respective domestic league's League SBCs #FUT20 pic.twitter.com/BMHW3ZwCZz — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 26, 2020

FIFA 20 | Lukaku

Uno de los pesos pesados de la Serie A llega a FIFA 20. Romelu Lukaku, del Inter, está disponible en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Su fichaje requerirá de la inversión de cartas en el Squad Building Challenge.

Lukaku es todo un artillero en FIFA 20. Sus principales atractivos son la potencia de remate (99), posición de ataque (99) y voleas (90). A esto se suma el sprint (99) y los regates (99).

Desafío 1: Inter

Mín. 1 jugador de Inter de Milán

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 80

Desafío 2: Serie A TIM