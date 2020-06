Más ofertas en PlayStation. FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, Resident Evil 3 y más juegos para PS4 están con descuento en la PS Store.

Si ingresas a la página de PS Store y haces clic en Days of Play, podrás observar los descuentos para los títulos más populares de PS4. FIFA 20, por suerte, no es la excepción.

FIFA 20, el simulador de EA Sports, está disponible a 10.19 dólares, es decir, con 83% de descuento sobre el precio original (59.99 dólares). Si cuentas con EA Access, podrás ahorrar un 17% más. Por si te lo preguntas, la versión Champions de FIFA 20 se mantiene en 79.99 dólares.

Además de FIFA 20, COD: Modern Warfare está a 44.99 dólares (antes 59.99 dólares), mientras Resident Evil 3 cuesta 39.59 dólares. GTA V: Edición Premium puede ser tuyo por 14.99 dólares, así como Marvel’s Spider-Man por 19.99 dólares.

También tenemos Star Wars Jedi: La Orden caída por 29.99 dólares y Red Dead Redemption 2 por 26.99 dólares. Echa un vistazo a toda la lista en este enlace.

FIFA 20 | Los mejores de la región

Latinoamérica se hace presente en FIFA 20. EA Sports sacó una nueva colección de cartas Team of the Season So Far (TOTSSF) dedicada a los futbolistas de la región.

Estrellas como Tévez (95), Salvio (94) y Fernández (94) son los que dominan el once ideal latinoamericano de FIFA 20. Después tenemos a Gignac (93), Ricaurte (92), Aued (91), Rangel (90) y Murillo (90). El Memo Ochoa destaca en el arco con 88 de media.

Las nuevas cartas del TOTSSF pueden ser adquiridas por tiempo limitado y de manera aleatoria entre los sobres de Ultimate Team en FIFA 20. La fecha límite para conseguirlos es hasta el próximo lunes 8 de junio.