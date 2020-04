FIFA 20: hallan nuevo código relacionado a la garantía de los packs del TOTSSF

Muchos gamers de FIFA 20 se emocionaron con los packs de Team of the Season So Far (TOTSSF). Sin embargo, poco sabemos de la suerte que necesitaremos para garantizar una nueva carta de los dos primeros equipos publicados, el de la comunidad y la EFL.

FUTWatch informó en Twitter que el código de FIFA 20 había sido modificado para acomodar nuevas líneas sobre los packs de Ultimate Team, el modo competitivo del simulador.

Enfocado en la Comunidad y los equipos de EFL TOTSSF, la descripción dice Jugador de EFL TOTSSF. Contiene 1 jugador del Team of the Season so Far EFL, League One o League Two.

La descripción es casi la misma para el equipo de la Comunidad de FIFA 20, garantizando un jugador de esa alineación. Sin embargo, ambos packs aparentemente no tienen un tope de rating como solo jugadores de 90 o menos. Eso ya es cuestión del azar.

Cabe precisar que hay posibilidades de que se trate de un SBC que saldrá en algún momento. No hay más que esperar a que EA Sports publique nueva información sobre Ultimate Team de FIFA 20.

FIFA 20 | Equipo de la Comunidad

EA Sports prometió que durante la cuarentena por coronavirus habrá contenido en Ultimate Team de FIFA 20 todas las semanas. En esta ocasión, llegó el nuevo Equipo de la Temporada al modo de juego más popular del simulador.

El objetivo es añadir nuevo contenido pese a que se reanude el fútbol. En el comunicado de la empresa se anunció que si hay jugadores destacados en el resto de la temporada saldrán en los Equipo de la Semana o ‘Man of the Match’.