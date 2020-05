Jérémie Boga, del Sassuolo de Italia, es la nueva carta que EA Sports lanzó para el nuevo Team of the Season So Far (TOTSSF) en Ultimate Team para FIFA 20. Te contamos qué hace falta para que puedan obtener este fichaje.

La carta de Boga en FIFA 20 tiene 89 de media. Sus principales atractivos son el ritmo (94), regate (93) y remate (92). La debilidad es la defensa del balón con 47. Su nacionalidad marfileña no lo hace la mejor opción para FUT, pero su participación en una de las ligas más populares del fútbol hace que tenga un buen desempeño según cómo armes tu equipo.

1. Apoyo con pierna mala y filigranas: asiste en cuatro partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial con jugadores con tres estrellas como máximo en filigranas y tres eslerras como máximo en pierna mala.

Recompensa: Sobre de dos jugadores de Oro (Intransferible) y 300XP

2. Pepinazo de Clase Mundial: marca un gol desde fuera del área en 2 partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) en mínimo Clase Mundial.

Recompensa: Sobre Oro (Intransferible) y 300XP

3. Centros profesionales: asiste con un centro en 2 partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) en mínimo Profesional usando centrocampistas de la Serie A con un mínimo de 3 estrellas de filigranas.

Recompensa: Sobre de jugadores electrum pequeño (Intransferible) y 300XP

4. Grandeza marfileña: asiste y marca en 6 victorias distintas de Squad Battles (o Rivals) con jugadores marfileños en mínima Clase Mundial.

Recompensa: Sobre de jugadores electrum (Intransferible)

FIFA 20 | Serie A

EA Sports aclaró que los jugadores destacados luego de la cuarentena aparecerán en el Equipo de la Semana y en Man of the Match. Por ahora tocará ver a los mejores de la Liga Italiana.