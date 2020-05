FIFA 20: Jérémy Mathieu, del Sporting de Lisboa, es la nueva carta TOTSSF Objective de Ultimate Team

Jérémy Mathieu, del Sporting de Lisboa, fue elegido por EA Sports para formar parte del Team of the Season So Far (TOTSSF) en Ultimate Team. La carta de FIFA 20 está disponible por tiempo limitado y es del tipo Objective.

La nueva versión del francés para FIFA 20 destaca por la defensa del balón (96), barrida (93), entradas (93) e intercepciones (91). Su físico también tiene excelentes estadísticas en fuerza (97) y stamina (87). EA Sports, además, ofreció a Mathieu dos estrellas en habilidad, otras dos en pierna mala.

Para obtener el fichaje de Mathieu, los jugadores de FIFA 20 tendrán que superar cuatro objetivos en Rivals o Squad Battle. Necesitarán anotar cierta cantidad de goles o hacer asistencias según lo que ordene el videojuego.

Loving life in Lisbon.#TOTSSF Objectives player Jérémy Mathieu is available in #FUT20 for a limited time pic.twitter.com/FKkcl5hyP8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2020

1. Goles de LaLiga

Marca 2 goles en 2 partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial con jugadores de LaLiga que tengan un mínimo de 80 de físico.

Recompensa: Sobre de dos jugadores de Oro (Intransferible) y 300XP

2. Defensas al rescate

Asiste en 3 partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial con defensas.

Recompensa: Sobre Oro (Intransferible) y 300XP

3. Asistencias con pases al hueco

Asiste al hueco en 3 partidos distintos de Rivals con jugadores de la Liga NOS.

Recompensa: Sobre pequeño de jugadores electrum (Intransferible) y 300XP

4. Calidad desde Francia

Marca un gol con un tiro de calidad en 4 victorias distintas de Rivals con jugadores franceses.

Recompensa: Sobre de jugadores electrum (Intransferible) y 300XP

FIFA 20 | Liga NOS

Ahora es el turno de Portugal. EA Sports eligió la Liga NOS para seleccionar a los miembros del Team of the Season So Far (TOTSSF) en Ultimate Team para FIFA 20. Hay varios rostros conocidos, así que pasaremos a revisar a los mejores.

Alex Telles, del FC Oporto, y Pizzi Fernandes, del Benfica, son los más potentes en el nuevo equipo de FIFA 20 con 94 de media cada uno. Ambos tienen habilidades diferentes en lo que respecta a la definición y defensa del balón.

Ahora, Pizzi no está solo, pues otros cinco compañeros del Benfica también forman parte del TOTSSF, un número considerable para tratarse de una edición especial en FIFA 20. Hablamos de Rafa (93), Taarabt (92), Gabriel (92), Ruben Dias (91) y Vinicius (90).

Por su parte, Telles tiene como compañeros a Marcano (90), Corona (89) y Marchesín (87) en el arco. El único distinto a estos principales equipos es Paulinho del SC. Braga con 88 de media.