David De Gea, el guardameta del Manchester United, tiene una nueva versión SBC en Ultimate Team de FIFA 20. La estrella española ahora forma parte del Team of the Season So Far (TOTSFF).

La media de De Gea en FIFA 20 es de 92. La carta está disponible por tiempo limitado hasta el 5 de mayo. Te contamos qué desafíos tendrás que superar para tener el fichaje.

€300,000 to his native Madrid to help combat COVID-19. ¡Bravo!



Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Los Diablos Rojos

Mín. 1 jugador del Manchester United

Mín. 1 jugadores: Equipo de la Semana (TOTW) O MOMENTOS DEL TOTW

Valor de estrellas mín. del equipo: 83

Química de equipo mín.: 80

La Furia Roja

Mín. 1 jugador de España

Mín. 1 jugadores: Equipo de la Semana (TOTW) O MOMENTOS DEL TOTW

Valor de estrellas mín. del equipo: 85

Química de equipo mín.: 75

FIFA 20 | Garantías

Muchos gamers de FIFA 20 se emocionaron con los packs de Team of the Season So Far (TOTSSF). Sin embargo, poco sabemos de la suerte que necesitaremos para garantizar una nueva carta de los dos primeros equipos publicados, el de la comunidad y la EFL.

FUTWatch informó en Twitter que el código de FIFA 20 había sido modificado para acomodar nuevas líneas sobre los packs de Ultimate Team, el modo competitivo del simulador.

Enfocado en la Comunidad y los equipos de EFL TOTSSF, la descripción dice Jugador de EFL TOTSSF. Contiene 1 jugador del Team of the Season so Far EFL, League One o League Two.