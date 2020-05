FIFA 20: Lisandro Martínez, del Ajax, tiene una nueva carta TOTSSF de Ultimate Team

El argentino Lisandro Martínez, del Ajax, fue elegido por EA Sports para formar parte del Team of the Season So Far (TOTSSF) en Ultimate Team para FIFA 20. Echa un vistazo a todo lo que ofrece el futbolista.

La nueva carta de FIFA 20 tiene una media de 91 y destaca por la defensa del balón (92), físico (91) y ritmo (88). A esto se suma el atractivo de su nacionalidad argentina, debido a que ayuda a la hora de hacer enlaces en la cancha. La liga holandesa no será la más popular, pero hay oportunidades de construir algo potente.

He's got next.#TOTSSF Lisandro Martinez Objectives are available in #FUT20 now pic.twitter.com/xPFt18cl3q — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 25, 2020

Recuerda que el fichaje en FIFA 20 está disponible hasta el 1 de mayo. Tendrás que superar cuatro desafíos para obtener esta interesante oferta.

Defensa profesional: asiste en 2 partidos distintos de Squad Battles [o Rivals] en dificultad mínima Profesional usando jugadores con un mínimo de 77 en Defensa. (Recompensa extra: un sobre de Dos Jugadores)

Asistencia goleadora del Ajax: asiste y marca en 4 partidos distintos de Squad Battles [o Rivals] con jugadores del Ajax y dificultad mínima Clase Mundial. (Recompensa extra: un sobre de Oro)

Ayuda de marca Eredivisie: asiste con pases al hueco en 3 partidos distintos de Rivals con jugadores de la Eredivisie. (Recompensa extra: un sobre pequeño de Jugadores Electro)

Calidad argentina: marca un gol con un tiro de calidad en 4 victorias distintas de Rivals usando centrocampistas argentinos. (Recompensa extra: un sobre de Jugadores Electro)

FIFA 20 | Lukaku

Uno de los pesos pesados de la Serie A llega a FIFA 20. Romelu Lukaku, del Inter, está disponible en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Su fichaje requerirá de la inversión de cartas en el Squad Building Challenge.

Lukaku es todo un artillero en FIFA 20. Sus principales atractivos son la potencia de remate (99), posición de ataque (99) y voleas (90). A esto se suma el sprint (99) y los regates (99).

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Desafío 1: Inter

Mín. 1 jugador de Inter de Milán

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 80

Desafío 2: Serie A TIM