FIFA 20: Luis Díaz, del FC Oporto, tiene una nueva carta TOTSSF SBC en Ultimate Team

FIFA 20 dedicó el nuevo Team of the Season So Far (TOTSSF) a la Liga NOS de Portugal. Además del equipo principal, EA Sports lanzó una nueva versión de Luis Díaz, del FC Oporto, para Ultimate Team.

La nueva carta de FIFA 20 destaca por su aceleración (95) y velocidad (97), así como agilidad (99), regate (96) y compostura (94). Su punto débil es la defensa del balón (38), especialmente en intercepciones (28) y barridas (46).

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Desafío 1:

Mín. 1 jugador de Liga NOS

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 75

La inversión necesaria para el nuevo fichaje que ofrece FIFA 20 es de 47.800 monedas en PS4 y 50.000 en Xbox One. La carta está disponible hasta el día 21 de mayo.

FIFA 20 | Liga NOS

Ahora es el turno de Portugal. EA Sports eligió la Liga NOS para seleccionar a los miembros del Team of the Season So Far (TOTSSF) en Ultimate Team para FIFA 20. Hay varios rostros conocidos, así que pasaremos a revisar a los mejores.

Alex Telles, del FC Oporto, y Pizzi Fernandes, del Benfica, son los más potentes en el nuevo equipo de FIFA 20 con 94 de media cada uno. Ambos tienen habilidades diferentes en lo que respecta a la definición y defensa del balón.

Ahora, Pizzi no está solo, pues otros cinco compañeros del Benfica también forman parte del TOTSSF, un número considerable para tratarse de una edición especial en FIFA 20. Hablamos de Rafa (93), Taarabt (92), Gabriel (92), Ruben Dias (91) y Vinicius (90).

Por su parte, Telles tiene como compañeros a Marcano (90), Corona (89) y Marchesín (87) en el arco. El único distinto a estos principales equipos es Paulinho del SC. Braga con 88 de media.