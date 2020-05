El dominicano Mariano Díaz Mejía, del Real Madrid, es la nueva carta Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team para FIFA 20. Te contamos qué deberás hacer para sumar este fichaje en tu equipo.

La carta de Mariano TOTSSF Moments deberá conseguirse a través del cumplimiento de cuatro objetivos, que van desde asistencia hasta anotaciones en Rivals. El desafío de FIFA 20 está disponible hasta el viernes 15 de mayo.

A diferencia de las cartas SBC de FIFA 20, los fichajes por objetivos requieren de talento en la cancha en vez de inversión en planillas. La media de Mariano es 89 y destaca por su remate de 93.

A rising star 💫. Seizing the day 👊#TOTSSF Objectives Sergio Reguilón and #TOTSSF Moments Objectives Mariano are in #FUT20 pic.twitter.com/MEWxm363su — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 8, 2020

1. Profesionales goleadores de LaLiga: marca tres goles en dos partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores de LaLiga y dificultad mínima Profesional.

2. Delanteros con físico: asiste y marca en cuatro partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con delanteros con 80 min. en FIS y dificultad mínima Clase Mundial.

3. Victoria con portería a cero: gana por al menos dos goles y mantén la portería a cero en Squad Battles (o Rivals) en dificultad mínima Clase Mundial.

4. Pierna mala de calidad: marca un gol con un tiro de calidad en seis victorias distintas de Squad Battles (o Rivals) con jugadores con cuatro estrellas min. en pierna mala y dificultad mínima Clase Mundial.

Te recomendamos cumplir el primer desafío con cualquier carta de FIFA 20. Para el segundo desafío, podrás usar a Mariano y Ávila. El cuarto desafío será más fácil si recurres a Vázquez, Herrera, Tello, Mariano y Ávila.