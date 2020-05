EA Sports anunció que debido al parón del fútbol por coronavirus añadirían nuevas cartas al modo de juego Ultimate Team de FIFA 20. En esta ocasión, tocó ver a los mejores de Europa en los equipos de la temporada.

Durante las semanas pasadas llegaron las plantillas de LaLiga, La Premier League, La Super Liga Turca, la Bundesliga y la Serie A de Italia. Mañana viernes 29 de mayo se habilitaría la plantilla de la Ligue 1 de Francia.

Por supuesto, no faltarán jugadores como Neymar Jr. y Mbappé. Esta es nuestra predicción del TOTSSF (Team of the Season so Far) de la Ligue 1.

Ben Yedder

Mbappé

Payet

Verratti

Neymar Jr.

Di María

Maduassa

Thiago Silva

Gabriel

Marquinhos

Rajkovic

Al medio día se habilitarán las nuevas cartas del Equipo de la Temporada y estarán disponibles como recompensas de FUt Champions de este fin de semana. Recuerda que hay sobres especiales cada hora con meores porcentajes de aparición de estos jugadores.