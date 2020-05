Raúl Jiménez, del Wolverhampton de Inglaterra, fue destacado en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de FIFA 20. La carta está disponible en Ultimate Team y tiene una media de 91.

La nueva carta de FIFA 20 tiene el regate, el ritmo y el remate potenciados. La posición de ataque es de 92, el sprint de 95 y un control del balón de 92. Sus puntos débiles son el balance (59) y la precisión en tiros libres (56).

Para fichar a Jiménez, los gamers de FIFA 20 tendrán que cumplir con cuatro objetivos. A continuación repasamos de cuáles se tratan.

Hecho en México: Asiste con un pase filtrado en dos partidos de Squad Battles o Rivals en dificultad mínima de Clase Mundial con jugadores mexicanos.

Salto a LaLiga: Anota con delanteros de LaLiga en tres partidos diferentes de Rivals.

Ojo de águila: Anota un gol con tiro colocado en cinco partidos distintos de Rivals con jugadores de la Liga NOS.

Pack de manada de lobos: Anota y asiste en ocho victorias de Rivals distintas con jugadores de la Premier League con una calificación mínima de pié débil de 4*.

Nuestra recomendación es hacerte de Jiménez si es que tienes un equipo Ultimate Team perteneciente a la liga inglesa. Su pontencial lo hace un buen centro delantero a precio accesible.

FIFA 20 | Garantías

Muchos gamers de FIFA 20 se emocionaron con los packs de Team of the Season So Far (TOTSSF). Sin embargo, poco sabemos de la suerte que necesitaremos para garantizar una nueva carta de los dos primeros equipos publicados, el de la comunidad y la EFL.

FUTWatch informó en Twitter que el código de FIFA 20 había sido modificado para acomodar nuevas líneas sobre los packs de Ultimate Team, el modo competitivo del simulador.

Enfocado en la Comunidad y los equipos de EFL TOTSSF, la descripción dice Jugador de EFL TOTSSF. Contiene 1 jugador del Team of the Season so Far EFL, League One o League Two.