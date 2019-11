Pese a no anotar con la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz llega de ser uno de los peruanos más destacados en el extranjero. En la Final de la MLS anotó un tanto a los 90 minutos y en la Final de Conferencia se hizo con un doblete a los 22 y 64 minutos.

Lamentablemente, EA Sports no lo destacó en el Equipo de la Semana de FIFA 20. La empresa siguió de cerca esta Gran Final de la liga de Norte América, especialmente al Seattle Sounders F. C. y aun así el peruano no estuvo presente.

En su lugar, FIFA 20 le dio una mejora considerable al mediocampista Víctor Rodríguez, quien subió de 73 de media a 79. Ruidíaz, por otro lado, mantuvo su carta de oro simple de 76 de promedio.

El día de mañana 20 de noviembre se habilitará en FIFA 20 un nuevo Equipo de la Semana. Posiblemente, esté llenos de jugadores de selecciones. Esta semana llegó Lionel Messi y la siguiente podría llegar Cristiano Ronaldo tras su triplete con Portugal frente a Lituania.