"FIFA 20" reveló cuáles son los jugador que más han mejorado su valoración

Las últimas

[{"id":132267,"title":"\u00bfCu\u00e1les son los Pok\u00e9mon de Teselia\/Unova que salen de huevos de 2 km, 5 km y 10 km?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-son-pokemon-teselia-salen-huevos-2-km-5-km-10-km-viral-aplicaciones-smartphone-nnda-nnrt-132267","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fff770bd85.jpeg"},{"id":132271,"title":"\u00bfLe quitar\u00e1 el puesto? El gol de Carlos Neumann para Sport Huancayo que podr\u00eda quitarle la punta a Universitario [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/real-garcilaso-vs-sport-huancayo-vivo-gol-carlos-neumann-quitarle-punta-universitario-video-132271","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffe297a43c.jpeg"},{"id":132265,"title":"Tabla de posiciones Liga 2 | Actualizada: as\u00ed qued\u00f3 tras jugarse la fecha 14 de la Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/tabla-posiciones-liga-2-actualizada-vivo-quedo-jugarse-fecha-14-segunda-division-132265","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffd15182a5.jpeg"},{"id":131827,"title":"FIFA 20: Rosal\u00eda formar\u00e1 parte del soundtrack oficial del simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-oficial-rosalia-encabeza-banda-sonora-videojuego-ea-sports-131827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bbe0548d1d.jpeg"},{"id":132111,"title":"EN VIVO | Real Garcilaso vs. Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura | V\u00cdA GOLPER\u00da","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/real-garcilaso-vs-sport-huancayo-vivo-online-via-gol-peru-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-nczd-132111","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7feedf50eef.jpeg"},{"id":132262,"title":"Ante la escasez de defensores: la sorpresa de 'La F\u00e1brica' que Zidane llevar\u00e1 a Par\u00eds","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-sorpresa-fabrica-zidane-llevara-debut-champions-league-132262","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffaa6678e1.jpeg"},{"id":132263,"title":"\"No todo est\u00e1 arreglado\": Leonardo habl\u00f3 primera vez de Neymar y su frustrado regreso al Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichaje-neymar-leonardo-hablo-primera-vez-frustrado-regreso-camp-nou-132263","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffae44c3ef.jpeg"},{"id":132137,"title":"\"Avengers: Endgame\": el regalo perfecto para quien es fan\u00e1tico de los Vengadores de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-regalo-tienes-hacerle-fan-vengadores-marvel-avengers-4-132137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea2e43e564.jpeg"},{"id":132266,"title":"WWE RAW EN VIVO: sigue el show rojo con la final del torneo King of The Ring entre Baron Corbin y Chad Gable","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-fox-action-sigue-show-rojo-final-torneo-king-of-the-ring-baron-corbin-chad-gable-132266","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffac2d0617.jpeg"},{"id":131903,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta vestir\u00eda as\u00ed despu\u00e9s de visitar el planeta Yardrat","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vegeta-ve-traje-yardrat-manga-52-pronto-contara-trama-dragon-ball-anime-manga-leer-online-shueisha-131903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c22a5e25e0.jpeg"},{"id":131840,"title":"\"Dragon Ball Super\" har\u00eda que Goku tenga este aspecto cuando sea un anciano","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-anciano-revelado-akira-toriyama-comparte-version-final-anime-dragon-ball-anime-manga-dragon-ball-anime-manga-mexico-131840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bc9768dc0b.jpeg"},{"id":131998,"title":"\"One Punch Man\": mira lo que pasa cuando dos Saitamas se enfrentan en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/one-punch-man-video-demuestra-sucede-enfrentan-dos-saitamas-videojuego-131998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d4b3a07110.jpeg"},{"id":132014,"title":"\"Capitana Marvel\" perder\u00e1 sus poderes en las historietas de Marvel [SPOILERS]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-nueva-heroina-marvel-le-quita-poderes-carol-danvers-spoilers-132014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d541388746.jpeg"},{"id":132017,"title":"Dragon Ball Super: Androide 21 dar\u00eda vida a Cell en las pr\u00f3ximas aventuras de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nuevo-origen-cell-causado-androide-21-siguiente-saga-dragon-bal-anime-mexico-132017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d58fe77dae.jpeg"},{"id":132256,"title":"ACTUALIZADA | Tabla de posiciones Copa Per\u00fa 2019: as\u00ed qued\u00f3 tras disputarse la fecha 2","categoria":"Copa Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-peru\/tabla-posiciones-vivo-copa-peru-2019-actualizada-marcha-segunda-fecha-futbol-macho-132256","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ff3cd307bb.jpeg"},{"id":132117,"title":"Dragon Ball Super: echa un vistazo al nuevo Funko Pop! de Goku Super Saiyajin Blue [FOTO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-luce-increible-funko-pop-goku-super-saiyajin-blue-foto-132117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e866ae1f2e.jpeg"},{"id":132259,"title":"\u00bf'Farsa' a la vista? Las redes sociales estallan al revelarse que Ansu Fati no tendr\u00eda 16 a\u00f1os","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ansu-fati-barcelona-joya-azulgrana-tendria-16-anos-comentan-redes-sociales-132259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ff21282d5e.jpeg"},{"id":132260,"title":"\"Me alegrar\u00eda que juegue Messi, es el mejor del mundo\": Marco Reus palpita el debut en Champions","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-dortmund-marco-reus-me-alegraria-juegue-messi-mejor-mundo-champions-league-132260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ff07284d06.jpeg"},{"id":132255,"title":"\u00a1Sensible baja! Juventus pierde a un delantero para su debut contra el Atl\u00e9tico Madrid por Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-atletico-madrid-douglas-costa-lesiono-descartado-debut-wanda-metropolitano-champions-league-2019-20-espana-noticias-132255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7feaaec0770.jpeg"},{"id":132250,"title":"\"La promesa de \u00c1ngel Comizzo es campeonar en el Torneo Clausura\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-humberto-leguia-promesa-angel-comizzo-campeonar-torneo-clausura-132250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d3634c1cb98f.jpeg"},{"id":132251,"title":"\"Sigamos con esta pelea\": \u00cdker Casillas mostr\u00f3 resultados de su recuperaci\u00f3n tras infarto","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/iker-casillas-portero-espanol-mostro-resultados-entrenamiento-busca-retornar-futbol-porto-espana-132251","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe6d2255d1.jpeg"},{"id":132225,"title":"\u00a1Messi est\u00e1 de regreso! Barcelona vs. Borussia Dortmund juegan en Signal Iduna Park por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-vivo-signal-iduna-park-directo-transmision-narracion-fox-sports-movistar-liga-campeones-online-champions-league-stream-live-espana-nczd-132225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe66ddbd79.jpeg"},{"id":132253,"title":"PS5 y Xbox Scarlett requerir\u00e1n de conexi\u00f3n permanente a Internet seg\u00fan especialista","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-xbox-scarlett-requeriran-conexion-permanente-internet-especialista-132253","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/04\/5d1e6d9941a76.jpeg"},{"id":132249,"title":"\u00a1Ins\u00f3lito! Jugadores de Valencia se revelan y dejan solo a DT en conferencia de prensa por Champions [FOTO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-2019-20-jugadores-valencia-dejan-entrenador-conferencia-prensa-viral-foto-132249","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe36facfc5.jpeg"},{"id":132090,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones y acumulada: todos los resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-vivo-tabla-posiciones-torneo-clausura-liga-resultados-132090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":131879,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada: todos los resultados de la Fecha 7 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-online-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-fecha-hora-canal-disputan-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-futbol-peruno-131879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":132252,"title":"Conoce los resultados de los peruanos en el exterior","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peruanos-extranjero-observa-resultados-compatriotas-futbol-internacional-video-nnav-132252","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe108936a9.jpeg"},{"id":132238,"title":"V\u00eda Fox Sports y ESPN: conoce la programaci\u00f3n y calendario de la fecha 1 de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/fox-sports-espn-vivo-champions-league-directo-movistar-liga-campeones-bein-sports-programacion-stream-calendario-horarios-fase-grupos-nczd-132238","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe00bdc78d.jpeg"},{"id":132246,"title":"Fiel a su estilo: la broma de Roberto Mosquera a Andy Polar sobre la posibilidad de dirigir Binacional","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/roberto-mosquera-broma-tecnico-andy-polar-posibilidad-dirigir-binacional-132246","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/14\/5c1429c49c86d.jpeg"},{"id":132248,"title":"\"FIFA 20\" revel\u00f3 cu\u00e1les son los jugador que m\u00e1s han mejorado su valoraci\u00f3n","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-revelo-son-jugador-han-mejorado-valoracion-ea-sports-ps4-132248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe055775ee.jpeg"},{"id":132234,"title":"Barcelona debuta en la Champions League: cu\u00e1l fue su mejor 11 en finales, \u00bfel de 2006 o 2011? [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-champions-league-mejor-11-finales-2006-2011-fotos-132234","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fdd409faee.jpeg"},{"id":132187,"title":"Zidane tiene otro dolor de cabeza: un nuevo lesionado en el Real Madrid se pierde partido ante PSG","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-marcelo-cae-lesionado-nueva-baja-merengue-champions-league-espana-nczd-132187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8a2ba2ea5.jpeg"},{"id":132244,"title":"Universitario de Deportes: administraci\u00f3n de Humberto Legu\u00eda tom\u00f3 el manejo del club","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-administracion-humberto-leguia-tomo-manejo-club-132244","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/14\/5d545d4ed2292.jpeg"},{"id":132184,"title":"\u00a1Florentino lo tiene en la lista! Real Madrid se interesa por el 'Nuevo Drogba' para la campa\u00f1a 2020-21","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-2020-abraham-planes-cuadro-blanco-proximo-mercado-liga-santader-espana-132184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8727cba7b.jpeg"},{"id":132239,"title":"\"Estamos contentos con Ansu Fati\": Valverde lo pondr\u00eda de titular en la Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-dortmund-valverde-contentos-ansu-fati-espana-champions-league-132239","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fdce28ba37.jpeg"},{"id":132195,"title":"\u00bfQu\u00e9 dir\u00e1n en Londres? El 'Duque' Hazard explic\u00f3 la diferencia entre Real Madrid y el Chelsea","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-eden-hazard-explico-tremenda-diferencia-casa-blanca-chelsea-132195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa5d277f28.jpeg"},{"id":132241,"title":"Valverde, \u00bfjugar\u00e1 Messi? La respuesta del DT en la previa del Barcelona vs. Dortmund por Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-dortmund-messi-revelacion-valverde-champions-league-espana-132241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fdaaa93bb7.jpeg"},{"id":132243,"title":"Disfruta los mejores goles del f\u00fatbol de Europa","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/europa-resumen-goles-mejores-ligas-video-nnav-132243","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fd9480659a.jpeg"},{"id":132237,"title":"Sin pelos en la lengua: Ter Stegen no se calla, le responde a Neuer y 'enciende' la bronca en Alemania","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-ter-stegen-le-responde-neuer-bronca-suplencia-alemania-champions-league-2019-132237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fd519110d2.jpeg"},{"id":132242,"title":"La respuesta de Manuel Barreto tras las cr\u00edticas de Claudio Vivas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-respuesta-manuel-barreto-criticas-claudio-vivas-132242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fd4be11db3.jpeg"},{"id":132236,"title":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n t\u00e9cnicos extranjeros que llegaron a Universitario y Alianza Lima con gran cartel pero les fue mal? [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-tecnicos-extranjeros-llegaron-gran-cartel-les-mal-fotos-132236","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacbf22ef253.jpeg"},{"id":132185,"title":"Ahora sonr\u00ede, pero antes...: el dardo de Coutinho al vestuario del Barcelona de Messi y compa\u00f1\u00eda","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fc-barcelona-coutinho-mensaje-vestuario-azulgrana-llegar-liverpool-liga-santander-espana-132185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8f75cb2e1.jpeg"},{"id":132182,"title":"Se une a la enfermer\u00eda: otra baja m\u00e1s para el PSG en el debut ante el Real Madrid por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-coling-dagaba-suma-lista-futbolistas-descartados-champions-league-132182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f796c225d2.jpeg"},{"id":132181,"title":"Adi\u00f3s al Cl\u00e1sico ante el Real Madrid: Barcelona podr\u00eda quedarse un mes sin Ansu Fati","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-ansu-fati-quedar-fuera-plantel-mes-incluido-real-madrid-liga-santander-espana-132181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f7430806e6.jpeg"},{"id":132217,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Femenina Sub 19: las chicas har\u00e1n su debut en la Liga Sudamericana Zona Norte","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-femenina-sub-19-chicas-haran-debut-liga-sudamericana-zona-norte-132217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fd2ed1089f.jpeg"},{"id":132223,"title":"Con Messi y CR7 palmo a palmo: el top 10 de los goleadores hist\u00f3ricos de la Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/maximos-goleadores-historicos-champions-league-actualizado-lionel-messi-cristiano-ronaldo-top-10-anotadores-torneo-continental-fotos-132223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc3f9dbb6f.jpeg"},{"id":132231,"title":"La hora de la revoluci\u00f3n: Zidane echa mano de sus millonarios fichajes para debut en Par\u00eds","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-psg-hazard-militao-mendy-titulares-parque-principes-champions-league-espana-132231","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fcf19ce480.jpeg"},{"id":132235,"title":"\"Joker 2\" no est\u00e1 en planes seg\u00fan el director Todd Phillips","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-2-planes-director-todd-phillips-cine-joker-guason-joaquin-phoenix-estrenos-132235","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/30\/5d695c5850a3c.jpeg"}]