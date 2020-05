FIFA 20: Robertinho tiene una nueva carta TOTSSF en Ultimate Team

Romarinho, del Al-Ittihad de la Liga Profesional Saudí, fue destacado por EA Sports a modo de Objetives Players del Team of the Season So Far (TOTSSF) para FIFA 20. La media del atacante brasileño es de 89.

El fichaje de esta nueva carta de FIFA 20 para Ultimate Team dependerá de cuatro desafíos en la cancha. A diferencia del modo SBC, en el que los jugadores inviertan cartas, tendrás que poner a prueba tu talento en la cancha para anotar goles y asistencias según ordene el videojuego.

1. Marcador de la Saudi Pro

Marca en tres partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores de la Saudi Pro League y dificultad mínima Profesional.

2. Samba Saudí

Marca y asiste en cuatro victorias de Rivals con jugadores brasileños.

3. Goles en ritmo

Marca dos goles en dos partidos distintos en Squad Battles (o Rivals) con jugadores con 85 mínimo en RIT y dificultad mínima Clase Mundial.

4. Filigranero asistente

Da una asistencia de gol en tres partidos distintos de Rivals con jugadores de cuatro estrellas mínimo en filigranas.

Ten en cuenta que los últimos tres objetivos pueden lograrse a la vez en Rivals. No es una desafío difícil para la comunidad de FIFA 20. La carta es atractiva por la nacionalidad del jugadores y no por su actuación en la liga.