FIFA 20: Robin Quaison, del FSV Mainz 05, tiene una versión SBC para el TOTSSF de Ultimate Team

Robin Quaison, del FSV Mainz 05 de la Bundesliga, tiene una nueva carta en FIFA 20 en marco del Team of the Season So Far (TOTSSF). Te contamos qué hace falta conseguir el fichaje en Ultimate Team.

La nueva propuesta de FIFA 20 tiene una media general de 90. Sus principales habilidades son la aceleración y la velocidad, ambos con 95, además de la posición de ataque (98), regates (97), control del balón (95) y potencia de tiro (93). Sus debilidades están en la defensa.

Tengan en cuenta que Quaison TOTS Moments es una carta que está en clara desventaja respecto a otras opciones por las estrellas de skills y pierna mala. Supera los desafíos solo no dominas estos recursos.

An impact central attacker with a nose for goal 👃⚽️#TOTSSF Moments SBC Robin Quaison’s in #FUT20 pic.twitter.com/AtgkDS8iIz — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 16, 2020

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Bundesliga

Mín. 1 jugador de Bundesliga

Valor de estrellas mín. del equipo: 84

Química de equipo mín.: 75

Mejor jugador

Mín. 1 jugadores: Equipo de la Semana (TOTW) O MOMENTOS DEL TOTW

Valor de estrellas mín. del equipo: 85

Química de equipo mín.: 70

Ten en cuenta que la carta está disponible por tiempo limitado en FIFA 20. Los jugadores de Ultimate Team tendrán hasta el 21 de mayo para superar los desafíos.