Sergio Reguilón, el lateral del Sevilla, llega al Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team en FIFA 20. La carta es una opción barata y potente para los que buscan armar su equipo con españoles o miembros de LaLiga.

La nueva carta de FIFA 20 es del tipo TOTSSF Objectives Player, por lo que los jugadores del simulador tendrán que cumplir una serie de objetivos en la cancha para obtener el fichaje.

La media de Reguilón en FIFA 20 es de 92. Destaca en ritmo con 96 y regate con 91. Su punto más débil es el remate con 65.

A rising star 💫. Seizing the day 👊#TOTSSF Objectives Sergio Reguilón and #TOTSSF Moments Objectives Mariano are in #FUT20 pic.twitter.com/MEWxm363su — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) May 8, 2020

Son cuatro objetivos que los gamers de FIFA 20 tendrán que superar. Algunos pueden completarse en simultáneo mientras te echas unas partidas en Ultimate Team.

1. Asistencias al hueco desde España: asiste en dos partidos distintos de Rivals con balones al hueco de jugadores españoles.

2. Defensas asistentes: asiste en tres partidos distintos de Rivals con defensas de LaLiga.

3. Goles de calidad desde España: marca un gol con un tiro de calidad en cuatro puntos distintos de Rivals con jugadores españoles con un máximo de tres estrellas en pierna mala.

4. LaLiga con ritmo: marca y asiste en ocho victorias distintas de Rivals con jugadores de LaLiga con 86 mínimo en RIT.

Ten en cuenta que la prueba de FIFA 20 está disponible hasta el viernes 22 de mayo. Aún tienes tiempo para cumplir el reto, así que no pierdas la oportunidad.