El simulador de fútbol FIFA 21 va agotando todo su contenido. Normalmente, vemos un nuevo juego de la franquicia durante la convención E3 2021; no obstante, este año, la empresa desarrolladora EA Sports ha anunciado que realizarán a mediados de julio varios eventos para presentar sus siguientes juegos.

Antes de que el simulador deje de actualizarse, la empresa ha compartido las mejores cartas de Ultimate Team. Con el retorno de los partidos de las diferentes selecciones de fútbol, tanto en Copa América como en Eurocopa, se ha destacado a los mejores del juego.

Lionel Messi ha logrado llegar a 99 de media. su carta tiene 96 de ritmo, 99 de disparo, 98 de pase, 99 de dribbling. Por supuesto, Cristiano Ronaldo no se ha quedado atrás, también cuenta con una carta de 99 de media.

La única diferencia entre el portugués y el argentino es un punto de medio y que Ronaldo tiene 9 puntos más de físico. Pero no son las únicas cartas que han sorprendido a los gamers, también se ha presentado una versión de De Bruyne de 98.

Modic alcanzó 97 de media y el delantero brasilero Richarlison alcanzó su mejor marca de 96.

FIFA 21: Cristiano Ronaldo y Messi reciben las mejores cartas del juego. (Foto: EA Sports)

Nuevo equipo del Festival de Fútbol

Messi (99)

Cristiano Ronaldo (99)

De Bruyne (98)

Modric (97)

Richarlison (96)

Locatelli (95)

Laporte (95)

Isak (95)

Phillips (94)

Dumfries (94)

Spinazzola (93)

Christensen (93)

Bravo (92)

Romero (91)

Todas estas cartas ya las puedes encontrar en los sobres de Ultimate Team, el modo de juego más popular de FIFA 21. Estarán disponibles hasta el siguiente miércoles, cuando EA Sports presente nuevas cartas temáticas.

¿No se presentará FIFA 22 en la conferencia de Electronic Arts?

Durante la convención E3 2021 no se anunciaron juegos desarrollados o publicados por Electronic Arts. La empresa desarrolladora informó que no presentaría juegos debido a que prepara varias conferencias online programada para julio de 2021.

Será un mes ocupado para EA, ya que el 8 de julio se realizará una corta presentación centrada en los shooter en primera persona.

“La serie comienza con una extensa discusión de dos de nuestros shooters más emocionantes: Apex Legends y el Battlefield 2042 recién revelado (un agradecimiento especial a nuestra comunidad de Battlefield por aparecer para vernos durante el E3, tendremos más en julio)”, detalla la web oficial de la empresa.

El 13 de julio, habrá una conferencia con tres desarrolladoras independientes que han desarrollado juegos y serán publicados por EA.

“Estamos dedicando un Spotlight completo al papel vital que juegan las indies en la industria. Todd Martens de Los Angeles Times presentará un panel con Josef Fares de Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm de Zoink (Lost in Random), Melissa Phillips y Abubakar Salim de los recién llegados Silver Rain Games, y Guha Bala de Velan (Knockout City ™). ¡Se garantiza que será una discusión animada y amplia!”.

Durante el 19 y 20 de julio, entrará en acción EA Sports. El primer día se presentarán todas las novedades del simulador Madden NFL 22; mientras que todavía se mantiene en reserva lo que se presentará el 20 de julio.

No se ha anunciado nada sobre FIFA 22 solo compartieron los siguiente: “Mira, todavía no podemos decirte mucho sobre este, lo siento. Pero podemos decir que este Spotlight destacará una nueva adición extremadamente interesante a una franquicia de EA SPORTS extremadamente popular y de larga duración. Puede que ya hayamos dicho demasiado. Solo mantén tu calendario libre, ¿de acuerdo?”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.