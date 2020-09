¡Letales frente al arco! FIFA 21 viene publicando en Twitter las listas de los mejores futbolistas según sus ubicaciones en la cancha. Ahora toca echar un vistazo a los delanteros del simulador de EA Sports.

La máxima media en este rubro es 92, y la tiene Cristiano Ronaldo, del Piemonte Calcio -el seudónimo de Juventus en FIFA 21-. Lewandowski tampoco se queda atrás y le pisa los talones con 91 de media.

En la galería de esta nota, compartimos las cartas de los diez mejores atacantes de FIFA 21. La relación completa puedes verla en la página oficial de Electronic Arts.

FIFA 21 saldrá al mercado el 9 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El título también es compatible con las consolas de próxima generación, como la PS5 y Xbox Series X.

FIFA 21 | Acceso anticipado

Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Conoce qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.